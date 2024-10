Großes Update: Das sind die wichtigsten YouTube-Neuerungen

Im Oktober stellt Google traditionell ein großes Update für YouTube vor und auch dieses Jahr gibt es wieder zahlreiche neue Funktionen. Insgesamt mehr als zwei Dutzend Neuerungen sollen den Nutzern in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen, wie das Unternehmen angekündigt hat. Wann genau diese für alle freigeschaltet werden, bleibt allerdings unklar. Google nennt keine konkreten Zeitpläne und hat bisher nur einen Teil der Neuerungen öffentlich gemacht. Dies sind die wichtigsten Änderungen, die für die Videostreaming-Plattform anstehen.

Feinjustierung der Wiedergabegeschwindigkeit und neue Ansichten

Eine der von Google für YouTube angekündigten Neuerungen ist die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit noch genauer zu steuern. War es bisher lediglich möglich, die Geschwindigkeit in Schritten von 0,25 zu verändern, können die Nutzer nun die Geschwindigkeit der Videos in Schritten von 0,05 verändern. Diese Funktion wurde laut Google häufig gewünscht und soll das Seherlebnis individueller gestalten.

Auch das Layout der App wurde überarbeitet, um die Navigation durch die Inhalte zu erleichtern. Insbesondere auf mobilen Endgeräten sollen größere Vorschaubilder und eine größere Schrift die Übersichtlichkeit verbessern. Diese Funktion wird zunächst für iOS-Nutzer eingeführt und soll im Laufe des Jahres verfügbar sein. Ob und wann diese Neuerung auch für Android-Geräte freigeschaltet wird, ist noch nicht bekannt.

Verbesserter Miniplayer für paralleles Browsen

Ein weiteres Highlight ist der verbesserte Miniplayer, der es den Nutzern ermöglicht, während des Abspielens eines Videos parallel nach weiteren Inhalten zu suchen. Der Miniplayer kann nun in der Größe angepasst und flexibel auf dem Bildschirm verschoben werden. Diese Funktion richtet sich vor allem an Nutzer, die häufig mehrere Videos hintereinander ansehen oder während der Wiedergabe eines Videos ihre Warteschlange aktualisieren möchten.

Personalisierte Playlists und KI-gestützte Funktionen

Auch die Playlist-Funktion bekommt neue Funktionen. In Zukunft wird es einfacher sein, Playlists gemeinsam mit anderen zu erstellen. Diese Neuerung soll nicht nur auf mobilen Geräten, sondern auch in der YouTube-App auf Smart-TVs und Streaming-Geräten nutzbar sein. Nutzerinnen und Nutzer erhalten zudem die Möglichkeit, Playlists zu personalisieren: Mit Hilfe von KI-Tools können sie individuelle Thumbnails erstellen, die entweder eigene Fotos oder automatisch generierte Bilder verwenden. Darüber hinaus sollen Nutzer bald in der Lage sein, Playlists zu bewerten, indem sie über die Videos innerhalb einer Playlist abstimmen.

Sleep Timer und neue Abzeichen für treue Zuschauer

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des Sleep Timers. Nutzer können damit eine Zeitspanne festlegen, nach der ein Video automatisch pausiert wird. Diese Funktion wurde seit Anfang des Jahres mit YouTube-Premium-Abonnenten getestet und steht nun allen Smartphone- und Tablet-Nutzern zur Verfügung. Sie richtet sich an alle, die vor dem Schlafengehen YouTube schauen und nicht möchten, dass die Videos ununterbrochen weiterlaufen.

Außerdem wird das YouTube-Erlebnis durch ein neues Badge-System erweitert. Diese "Badges" können von YouTubern an ihre Zuschauer vergeben werden, um besondere Meilensteine oder Interaktionen zu würdigen. Badges können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise für das erfolgreiche Beantworten von Quizfragen oder das frühzeitige Abonnieren eines Kanals bekommen. Sie können ihre Badges dann in der "You"-Rubrik der App einsehen, die in den kommenden Wochen an den Start geht. Google plant, diese Funktion nach und nach auszurollen und weitere Interaktionsmöglichkeiten für die Community zu schaffen.

YouTube auf dem TV: Mehr Cinematik und Interaktivität

Neuerungen gibt es schließlich auch für die YouTube-App auf Smart-TVs und anderen Streaminggeräten. Dabei wird das visuelle Design an die Oberflächen von Webbrowsern und mobilen Endgeräten angepasst und beim Öffnen eines Kanals künftig automatisch ein Video abgespielt, um den Nutzern einen schnellen Überblick über die Inhalte des Kanals zu geben. Google gibt an, dass diese Funktion auf vielfachen Wunsch der Nutzer entwickelt wurde, um die Nutzung von YouTube auf dem Fernseher intuitiver und "einzigartiger" zu machen.