Wo befindet sich das größte Werk von Mercedes? Und: Wer war eigentlich die erste Frau im Vorstand? Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie ein echter Mercedes-Profi sind.

Mercedes ist untrennbar mit Stuttgart und der Region verbunden. Jedes Kind kennt den Autohersteller mit Stern. Doch wie ist es um Ihr Wissen rund um den Konzern bestellt? Mit unserem Quiz finden Sie es heraus.

Für viele Menschen ist Mercedes weit mehr als nur ein Hersteller ausgefeilter Autos, die gerne als Statussymbole gesehen werden. Tausende Jobs in der Region hängen an dem Konzern und damit das Einkommen vieler Familien. Grund genug, sich genauer mit Mercedes zu beschäftigen: Wissen Sie zum Beispiel, wer die erste Frau im Vorstand des Unternehmens war oder, in welcher Stadt die meisten Autos vom Band laufen?

Wenn Sie etwas mehr als die Hälfte unserer Fragen richtig beantworten können, Sind Sie ein echter Mercedes-Profi. Und wenn nicht: Keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Sie können das Quiz jederzeit wiederholen.

