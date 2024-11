1 Bei Andreas Gabalier steht im November ein runder Geburtstag an. Foto: imago images/Christian Schroedter

Kurz vor seinem 40. Geburtstag hat Volksmusikstar Andreas Gabalier ein Blick zurück auf sein bewegtes Leben geworfen. Von Midlife-Crisis herrscht bei ihm keine Spur.











Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (39) begeht in wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag. Mit rund 10.000 Fans feierte der Volksmusikstar am Samstag (16. November) bereits in der Stadthalle seiner Geburtsstadt Graz vor - und gewährte dabei Einblicke in sein Seelenleben kurz vor dem runden Ehrentag.

Andreas Gabalier steht mit 40 "voll im Saft" Auf die Frage der "Bild"-Zeitung, wie er sich mit fast 40 fühle, sagte Gabalier: "Ich habe jetzt eine neue Vorwahl, die 4. Aber ich habe keine Midlife-Crisis, ich stehe voll im Saft und fühle mich im Zenit meiner Kräfte." Lesen Sie auch Er würde sich derzeit sogar fitter fühlen, als noch vor zehn Jahren, da er sich "damals viel mehr die Nächte um die Ohren gehauen habe. Die Partys waren exzessiver". Nun, so Gabalier, gönne er sich vor einem Auftritt "noch ein halbes Glaserl" Whiskey, "wenn überhaupt". Auch sonst zieht Gabalier ein positives Fazit seiner ersten Lebensjahrzehnte. Er habe "ein spannendes, emotionales Leben" gehabt. Auch Sex genieße er nach wie vor. Auf die Frage, ob sich das Liebesspiel für ihn im Lauf der Jahre und mit jetzt fast 40 verändert hätte, antwortet er, der Sex sei "immer schon schön" gewesen. "Der war spannend mit 17, der war aufregend mit 25, der war abenteuerlich zwischendurch. Und das möge bitte auch immer so bleiben."