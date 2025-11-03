Der Verein Kultour Schmiden feiert das 30-jährige Jubiläum mit einer großen Gala am 16. November in der Festhalle Schmiden – den krönenden Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten.
Was war eigentlich los, seinerzeit 1995? Nun, politisch zum Beispiel gab es den EU-Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden. In Deutschland wurde die Pflegeversicherung verabschiedet. Zahlungsmittel war noch die D-Mark. Rennfahrer Michael Schumacher gewann seinen zweiten Titel als Formel-1-Weltmeister, Pierce Brosnan begann als James Bond im 007-Streifen „Golden Eye“. Und „Conquest of Paradise“ von Vangelis war der erfolgreichste Titel des Jahres in Deutschland.