Der Verein Kultour Schmiden feiert das 30-jährige Jubiläum mit einer großen Gala am 16. November in der Festhalle Schmiden – den krönenden Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten.

Was war eigentlich los, seinerzeit 1995? Nun, politisch zum Beispiel gab es den EU-Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden. In Deutschland wurde die Pflegeversicherung verabschiedet. Zahlungsmittel war noch die D-Mark. Rennfahrer Michael Schumacher gewann seinen zweiten Titel als Formel-1-Weltmeister, Pierce Brosnan begann als James Bond im 007-Streifen „Golden Eye“. Und „Conquest of Paradise“ von Vangelis war der erfolgreichste Titel des Jahres in Deutschland.

Und vor der Haustür? Na, der Pianist und Veranstalter Kai Müller gründete im Fellbacher Stadtteil den Verein Kultour Schmiden. Mit Konzerten, Kleinkunstveranstaltungen und besonderen Events trägt der Verein maßgeblich zum kulturellen Leben im Stadtteil bei.

Hochkaräter aus der Region zu Gast

Etliche Veranstaltungen hat Kultour bereits in den vergangenen Monaten zum 30. Jubiläumsjahr auf die Beine gestellt, den krönenden Abschluss bildet nun am Samstag, 16. November, eine Gala mit hochkarätigem Programm im angemessenen Ambiente, nämlich der Festhalle in Fellbach-Schmiden.

Die von Kai Müller und seinen Kultour-Mitstreiter ausgewählte Gästeschar kann sich mehr als sehen lassen. Es sind durchweg Hochkaräter aus Stuttgart mit Ausstrahlung und Bekanntheitsgrad weit über die Landeshauptstadt hinaus.

So wirbelt beispielsweise die Showgröße Frl. Wommy Wonder über die Bühne der Festhalle – dahinter verbirgt sich der im oberschwäbischen Riedlingen geborene Travestiekünstler und Kabarettist Michael Panzer. Sein Domizil hat er im Römerkastell hoch oberhalb von Bad Cannstatt, nun kommt Deutschlands bekanntestem Close-up-Magier Thorsten Strotmann zur Kultour-Jubiläum nach Schmiden.

„Ela und die Herzensbrecher“ präsentieren Schlager der 1950er und 60er Jahre. Foto: Veranstalter

Natürlich darf auch ein weithin bekannter Showact aus dem „Flecken“ nicht fehlen: Die Schmidener Lokalmatadorin Birgit Pfeiffer verkörpert ihre Figur Elsbeth Gscheidle durch und durch: dominant, überzeugend und durstig auf ein „Woiza“, also ein Weizenbier.

Dass Kai Müller ein gewisses Faible für besondere Gassenhauer hat, zeigt er durch die Einladung der Band „Ela und die Herzensbrecher“ – sie nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Schlagerzeit der 1950er und 60er Jahre.

Auftakt mit einem Menü des Sternekochs

Der Showteil des Jubiläumsabends startet gegen 20 Uhr. Beginn der Feierlichkeiten in der Festhalle ist allerdings bereits um 18.30 Uhr. Zunächst gibt’s einige Grußworte, dann können die Gäste ein von Schmidener Sternekoch Michael Oettinger (Restaurant Hirsch) eigens für den Jubiläumsabend zubereitetes Essen genießen. Zur Auswahl stehen zwei Gerichte. Der Preis für das Essen beträgt 18 Euro.

Zwischen den Programmpunkten findet außerdem eine Verlosung mit hochwertigen Gewinnen Schmidener Geschäfte statt. Der Eintritt für den Abend beträgt 30 Euro, Mitglieder zahlen 20 Euro. Restkarten sind erhältlich beim i-Punkt im Fellbacher Rathaus sowie bei Optik Bernhard in Schmiden.