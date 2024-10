Großes Auto? Es ging auch anders: Wie ein kleiner Oldtimer an die Jugend erinnert

12 Der Autobianchi ist nicht groß, für Roland Zeh bedeutet er aber sehr viel. Foto: Simon Granville

Autos werden immer größer und schwerer. Das war einmal anders. Bei Roland Zeh in Sachsenheim steht ein Beweisstück aus alten Tagen in der Garage. Was er an dem kleinen Oldtimer so schätzt.











Er glänzt und strahlt wie am ersten Tag. 46 Jahre ist das Auto alt, und trotzdem perfekt in Schuss, wie Roland Zeh sagt. Vor 20 Jahren hat er den kleinen, roten Autobianchi, Modell Abarth HP70, bei einem Fiat-Händler in der Nähe von Bamberg gekauft. Lange musste er danach suchen. Seit seiner Jugend pflegt er eine große Leidenschaft zu allem, was einen Motor hat und fahren kann. Mit dem roten Oldtimer hat er sich dann einen ganz besonderen Traum erfüllt – denn er wird ihn immer an seine Jugend erinnern.