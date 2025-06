Großer Werbeauftritt und viel Kulinarik: Heidi Klum in Köln: So verbringt sie die Zeit bis zum GNTM-Finale

Heidi Klum in Köln: So verbringt sie die Zeit bis zum "GNTM"-Finale

1 Heidi Klum posiert strahlend vor ihrem riesigen Kampagnen-Motiv am Friesenwall in Köln. Foto: Action Press/Jens Krick

Heidi Klum ist bereits in Köln eingetroffen, wo sie in wenigen Tagen das große "GNTM"-Finale präsentiert. Am Montag absolvierte sie einen besonderen Auftritt in der Innenstadt - und gönnte sich jede Menge kulinarische Leckerbissen.











Am Donnerstag steigt das große Finale der 20. "Germany's next Topmodel"-Staffel, das ProSieben ab 20:15 Uhr live aus Köln überträgt. Die Nachwuchsmodels Zoe, Magdalena, Daniela, Moritz, Pierre und Jannik buhlen dieses Jahr um die Titel. Wen wird Heidi Klum (52) zum Sieger und zur Siegerin küren? Bis es so weit ist, vertreibt sich die "GNTM"-Chefin die Zeit nicht nur mit Vorbereitungen auf die Show.