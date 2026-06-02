Großer Umbau nach den Sommerferien: Schorndorfer Bahnhof wird zur Großbaustelle – was Reisende wissen müssen

Direkt nach den Sommerferien wird der Schorndorfer Bahnhof umfangreich modernisiert. Was sind die Pläne und was bedeutet das für Pendler?
Am Schorndorfer Bahnhof wird gebaut – mehrere Bahnsteige sind mit roten Absperrbändern versehen, kein Zug rollt bis Ende der Woche nach Waiblingen oder Aalen. Die einwöchige Sperrung der Strecke zwischen Schorndorf und Waiblingen wird unter anderem dafür genutzt, Vorarbeiten für eine umfangreiche Modernisierung auszuführen, die ab Herbst am Schorndorfer Bahnhof ansteht, wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage mitteilt.