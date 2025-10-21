Großer Jubel und viele Tränen: Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat am Montagabend die Sat.1-Show "Promi Big Brother" und damit die 100.000 Euro Preisgeld gewonnen. "Nur dank euch habe ich gewonnen!", teilte er anschließend seinen Unterstützern via Instagram-Story mit. "Ich bin so dankbar für so eine tolle Community und Familie."

Ein Haus für die Familie Die war teilweise auch im Kölner Studio anwesend, um den 33-Jährigen, der vor Harald Glööckler (60) siegte, zu bejubeln. Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und Ex-Freundin Yeliz Koc (31) nahmen ihn unter Tränen in Empfang. Anschließend ging es direkt zur "Promi Big Brother - Die Late Night Show", wo Ochsenknecht im Gespräch mit Jochen Bendel (57) und Melissa Khalaj (36) seine Pläne für das Preisgeld verriet. Er träume davon, ein Haus zu bauen - für seine Tochter Snow (4), aber auch für seine Ex. Yeliz dürfe gerne einziehen oder ein- und ausgehen, wie sie wolle. Die beiden hatten sich 2021 noch vor der Geburt ihrer Tochter getrennt. Nachdem einige Jahre Eiszeit herrschte, näherten sie sich zuletzt wieder an.

Auf ein Liebes-Comeback angesprochen, erklärte Ochsenknecht, sie seien "sehr sehr gute Freunde" und er sei froh, dass sie sich wieder so gut verstünden. Wie es weitergehe, liege an Yeliz. "Sie ist die Chefin."

Yeliz Koc emotional: "Ich habe mehr geweint als bei meinem eigenen Sieg"

Im neuen Haus könnten dann womöglich auch zwei "Promi Big Brother"-Pokale stehen. Schließlich gewann Koc die Show bereits 2023. Dass ihr Ex und Vater ihres Kindes nun ebenfalls erfolgreich im TV-Container war, kommentierte sie in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Leute, ich freue mich soooo sehr, omg. Ich habe mehr geweint als bei meinem eigenen Sieg. Ich kann es immer noch nicht glauben."

Mit der Show-Teilnahme wollte Jimi Blue Ochsenknecht auch zeigen, dass er die vergangenen drei Jahre hinter sich gelassen hat. Während dieser Zeit machte er überwiegend negative Schlagzeilen durch seine Abwesenheit als Vater, aber auch mit seinem Prozess. Am 25. Juni 2025 wurde er bei der Einreise am Hamburger Flughafen wegen einer unbezahlten Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro festgenommen. In Österreich wurde er schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt.