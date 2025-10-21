100.000 Euro hat Jimi Blue Ochsenknecht als Sieger der Sat.1-Show "Promi Big Brother" einkassiert. In der anschließenden "Late Night Show" verriet er, was er mit dem Geld vorhat.
Großer Jubel und viele Tränen: Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat am Montagabend die Sat.1-Show "Promi Big Brother" und damit die 100.000 Euro Preisgeld gewonnen. "Nur dank euch habe ich gewonnen!", teilte er anschließend seinen Unterstützern via Instagram-Story mit. "Ich bin so dankbar für so eine tolle Community und Familie."