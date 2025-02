Großer Stellenabbau: Porsche-Jobs im Kreis Ludwigsburg sind größtenteils sicher

1 Vor allem an den Standorten Zuffenhausen und Weissach werden Stellen abgebaut. Foto: dpa/Marijan Murat

Porsche hat in dieser Woche den Abbau von 1900 Arbeitsplätzen angekündigt. An den Standorten in Bietigheim-Bissingen und Sachsenheim sind jedoch kaum Jobs gefährdet – das hat einen einfachen Grund.











Link kopiert



Am Donnerstag haben der Porsche-Vorstand und der Betriebsrat den Abbau von 1900 Stellen in der Region bekannt gegeben. Doch sind davon auch Beschäftige im Kreis Ludwigsburg betroffen? Laut Porsche-Pressesprecherin Lena Rachor sind am Standort in Bietigheim-Bissingen keine Jobs gefährdet, in Sachsenheim könnte ein Teil der Belegschaft mit dem Abbau konfrontiert sein.