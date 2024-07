Großer Star in Italien: Schauspielerin Maria Rosaria Omaggio stirbt mit 67 Jahren

Maria Rosaria Omaggio wirkte in ihrer Heimat Italien in mehr als 40 Film- und Fernsehproduktionen mit. Internationale Bekanntheit erreichte sie durch "Walesa. Der Mann aus Hoffnung" von Andrzej Wajda. Jetzt ist die Schauspielerin gestorben.

Große Trauer um Maria Rosaria Omaggio (1957-2024). Die italienische Schauspielerin ist am Montag (1. Juli) in ihrer Heimat Rom verstorben. "Mit dem Tod von Maria Rosaria Omaggio verabschieden wir uns von einer großartigen italienischen Film- und Theaterschauspielerin, einer Stilikone, die mit den größten Schauspielern und Regisseuren zusammengearbeitet hat", schrieb Federico Mollicone (53), Präsident der italienischen Kommission für Kultur, Wissenschaft und Bildung, auf seinem Instagram-Account.

Omaggio, die durch die Rolle der italienischen Starjournalistin Oriana Fallaci (1929-2006) in dem Film "Walesa. Der Mann aus Hoffnung" von Andrzej Wajda (1926-2016) auch international erfolgreich wurde, wurde 67 Jahre alt. "Wir werden uns immer an ihre Ironie, ihre Sensibilität und ihre Eleganz erinnern. [...] Das Leben ist eine Bühne, auf der du Königin warst. Nun hast du deinen Wagen bestiegen und fährst zu anderen Bühnen und anderen Charakteren", fuhr Mollicone in seinem Nachruf fort.

Eine der bekanntesten Theater-Schauspielerinnen Italiens

Maria Rosaria Omaggio feierte ihren Durchbruch 1976 im Film "Die Viper". Zu ihren Werken gehörte auch "To Rome with Love" von Regisseur Woody Allen (88). Für ihre Rolle in "Walesa" wurde sie bei den Filmfestspielen in Venedig 2013 mit dem Pasinetti Award geehrt.

Im Laufe ihrer Karriere wirkte Omaggio in über 40 Film- und Fernsehproduktionen mit und stand zudem in zahlreichen Theaterstücken auf der Bühne. Zuletzt spielte die Schauspielerin, die seit längerem an einer Krankheit litt, 2021 im TV-Film "Sabato, domenica e lunedì" mit.