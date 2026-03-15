Forscher finden Hinweise auf frühen Verwandten von T. rex

Ein 96 Zentimeter langer Schienbeinknochen aus New Mexico deutet auf einen riesigen Tyrannosaurier hin – möglicherweise ein direkter Vorfahr von T. rex. Welche Geheimnisse über die Tyrannosaurier verbirgt der Fund noch?

Eine neue Analyse eines großen Schienbeins, das in den 1970er Jahren an einem abgelegenen Ort im Nordwesten von New Mexico ausgegraben wurde, zeigt, dass es zu einem nahen Verwandten des Tyrannosaurus rex gehört, der mehrere Millionen Jahre vor diesem riesigen fleischfressenden Dinosaurier lebte und möglicherweise ein direkter Vorfahre war.

Das Schienbein stammt aus der Kreidezeit vor etwa 74 Millionen Jahren. Es ist etwa 96 Zentimeter lang und 13 Zentimeter breit, was ungefähr 80 Prozent dieser Maße des gleichen Knochens des größten bekannten Tyrannosaurus rex entspricht, dem Exemplar namens Sue, das im Field Museum in Chicago ausgestellt ist.

Sue, das größte und besterhaltene Skeletett eines T. rex, befindet sich Field Museum in Chicago. Foto: Imago/Depositphotos

Hunter-Wash-Tyrannosaurus: Nur ein einzelner Knochen entdeckt

Die Größe und Form des Knochens deuten darauf hin, dass er zur Gruppe der fleischfressenden Dinosaurier, den Tyrannosauriern, gehört. Diese Gruppe erreichte ihren Höhepunkt im T. rex, der vor etwa 67 Millionen Jahren in der Spätphase des Dinosaurierzeitalters erstmals auftrat.

Das Problem ist: Es wurden keine weiteren Knochen dieses Dinosauriers gefunden. Ein einzelner Knochen liefert nicht genügend Informationen, um einen wissenschaftlichen Namen zu vergeben.

Die Forscher nennen diesen Dinosaurier Hunter-Wash-Tyrannosaurus, in Anlehnung an die Felsformation, in der das Schienbein von Studenten der University of New Mexico in der Bisti-De-na-zin Wilderness im San Juan County entdeckt wurde.

Raubsaurier wog rund 4,7 Tonnen

Die Abmessungen des Schienbeins lassen laut den Forschern darauf schließen, dass der Dinosaurier etwa 4,7 Tonnen wog. Das war ungefähr halb so schwer wie Sue, aber etwa doppelt so schwer wie Daspletosaurus und Gorgosaurus, andere große nordamerikanische Tyrannosaurier, die etwa zur gleichen Zeit wie der Tyrannosaurier aus Hunter Wash lebten. Er wäre der größte Tyrannosaurier gewesen, der bis dahin jemals gelebt hatte.

„Die enorme Größe des T. rex ist eine Spezialisierung, die relativ spät in der Evolution der Tyrannosaurier auftritt. Wenn man in der Zeit zurückgeht, würde man erwarten, Tiere zu finden, die nicht ganz so groß sind. Daher sind diese Spuren ungewöhnlich“, sagt Paläontologe Nick Longrich von der Universität Bath in England, Hauptautor der am Donnerstag in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlichten Studie.

Aufnahmen des Schienebeinknochens. Foto: Nick Longrich/Scientific Reports

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Unterschiedlich, aber eng verwandt

„Das Fossil deutet darauf hin, dass diese Art ein direkter Vorfahre des T. rex ist. Aber wir bräuchten einen vollständigen Schädel, um sicher zu sein, ob es sich um einen direkten Vorfahren oder einen nahen Verwandten des T. rex handelt“, erklärt Longrich. Es sei möglich, dass es sich um eine frühe Art der Gattung Tyrannosaurus handelt, aber auch hierfür benötigte man vollständigeres Material.

Eine Gattung ist eine Gruppe eng verwandter Arten mit ähnlichen Merkmalen. Löwen und Tiger gehören beispielsweise derselben Gattung an, stellen aber unterschiedliche Arten dar.

Unter Paläontologen wird diskutiert, ob verschiedene Tyrannosaurus-Fossilien als eigenständige Arten, die sich von T. rex unterscheiden, anerkannt werden sollten.

„Dieses Schienbein passt sehr gut zum Schienbein des Tyrannosaurus“, erläutert der Paläontologe und Mitautor der Studie, Anthony Fiorillo, Geschäftsführer des New Mexico Museum of Natural History & Science. „Angesichts der bemerkenswerten Ähnlichkeit des Schienbeins in unserer Studie mit dem von Tyrannosaurus rex gehen wir davon aus, dass sie sehr eng verwandt sind.“

Verschiedene Linien fleischfressender Dinosaurier

Es gab verschiedene Linien fleischfressender Dinosaurier, von denen einige eine beachtliche Größe erreichten. Der Tyrannosaurus rex ist der größte bekannte Vertreter. Da unser Wissen über Tyrannosaurier durch neue Fossilienfunde stetig wächst, untersuchten die Forscher das im Museum von Fiorillo aufbewahrte Schienbein erneut.

Der Tyrannosaurus aus Hunter Wash durchstreifte eine Küstenebene zusammen mit zahlreichen pflanzenfressenden gehörnten, gepanzerten und entenschnabelförmigen Dinosauriern. Nordamerika war damals durch ein riesiges Meer in zwei Hälften geteilt.

Entwickelte sich T. rex im südlichen Nordamerika?

Der Tyrannosaurus rex bewohnte die Landmasse Laramidia, die den westlichen Teil des Kontinents bildete. Er war der Spitzenprädator, wie Fossilien aus dem nördlichen und südlichen Teil Laramidias belegen.

Die Forscher gaben an, dass sich die Hinweise darauf mehren, dass sich die Gattung Tyrannosaurus im südlichen Teil Laramidias, möglicherweise in New Mexico, Texas oder Mexiko, entwickelte. Longrich weist beispielsweise darauf hin, dass ein einzelner, 69 Millionen Jahre alter Schwanzknochen, der in Texas gefunden wurde, offenbar von einem Tyrannosaurus von der Größe eines T. rex stammt. (mit Agenturmaterial)