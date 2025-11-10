Großer Rock & Roll-Abend in Los Angeles: White Stripes in die Hall of Fame aufgenommen - doch Meg White fehlt

Das Rockduo White Stripes wurde am Samstag offiziell in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die öffentlichkeitsscheue Meg White blieb der Veranstaltung in Los Angeles zwar fern - war aber trotzdem der Star des Abends.
Ein historischer Moment für eine der einflussreichsten Bands der 2000er Jahre: Die White Stripes sind nun offiziell in der Rock & Roll Hall of Fame. Die feierliche Aufnahme fand am Samstag im Peacock Theater in Los Angeles statt. Dort wurden Jack (50) und Meg White (50) für ihren jahrzehntelangen Einfluss auf die Musikwelt geehrt. Doch die Schlagzeugerin blieb der Zeremonie fern - 14 Jahre nach der Trennung der Band.