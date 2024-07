Großer Preis von Ungarn: Ralf Schumacher zeigt sich mit Étienne

1 Ralf Schumacher war am Wochenende beim Großen Preis von Ungarn für den Bezahlsender Sky wieder als Experte im Einsatz. Foto: IMAGO/HochZwei

Das Versteckspiel ist vorbei: Nach seinem vorangegangenen Coming-out zeigt sich Ralf Schumacher nun mit seinem Partner in der Öffentlichkeit. Étienne begleitete den Sky-Experten zu seinem Job beim Großen Preis von Ungarn.











Vor einer Woche machte Ralf Schumacher (49) seine Liebesbeziehung mit einem Mann via Instagram öffentlich. Am Wochenende kam es nun zu einer kleinen Premiere: Partner Étienne begleitete Schumacher am Sonntag (21. Juli) zum Großen Preis von Ungarn - dort zeigten sich die beiden zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. Der ehemalige Rennfahrer war dort als Moderator und Experte für Sky im Einsatz.