Großer Preis von China: Lewis Hamilton bejubelt ersten Ferrari-Sieg

Shanghai - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist im Sprint von Shanghai sein erster Sieg im Ferrari gelungen. Der 40-jährige Brite setzte sich im ersten Kurzrennen des Jahres über 100 Kilometer souverän vor Oscar Piastri im McLaren und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull durch. Nach seinem Wechsel von Mercedes, mit denen er sechs seiner sieben WM-Titel gewonnen hatte, überraschte Hamilton in Shanghai bereits an seinem erst zweiten Rennwochenende für die Scuderia mit seinem Erfolg.

"Ich bin heute aufgewacht und habe mich schon sehr gut gefühlt", sagte Hamilton: "Wir haben hier ab der ersten Runde einen guten Job gemacht. Das hat sich toll angefühlt."

Zum Auftakt in Melbourne war Hamilton vor einer Woche als Zehnter noch enttäuscht gewesen. "Ich fühle keinen Druck. Wir müssen ruhig bleiben und einen Schritt nach dem anderen machen", sagte Hamilton: "Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden."

Norris patzt und verpasst Podest

Während Hamilton seine Pole Position am Start souverän vor dem aggressiven Verstappen verteidigte, patzte WM-Spitzenreiter Norris erneut. Ein Verbremser in der Qualifikation hatte dem favorisierten Briten am Freitag in der Qualifikation schon eine bessere Position gekostet. Der 25-Jährige war im McLaren nur als Sechster gestartet, noch in der ersten Runde fiel er nach einem Fahrfehler auf Rang neun zurück.

Norris hatte vergangenen Woche das Auftaktrennen in Australien gewonnen, bleibt nach Sprint-Rang und einen Punkt acht aber weiter an der Spitze. "Ich war heute nicht wirklich gut. Ich habe mich in dem Rennen einfach schrecklich gefühlt. Wir haben noch viel Arbeit vor uns", sagte Norris.

Ganz vorne klagte Hamilton schnell über Probleme mit dem linken Vorderreifen in Folge von Überhitzung. Auf der ganz neu asphaltierten Piste wird dieses Rad in Shanghai wegen der vielen schnellen Rechtskurven besonders stark belastet. Der Routinier ließ sich davon aber nicht stark beeinflussen und feierte einen Start-Ziel-Sieg. Vier Runden vor Schluss verlor Verstappen seinen zweiten Rang an Piastri, der sich mit einem überlegten Überholmanöver vorbeischob.

Verstappen lauert in der WM-Gesamtwertung

Nico Hülkenberg musste sich im Sauber mit dem 19. und damit vorletzten Platz begnügen, nachdem der Rheinländer nach einigen technischen Änderungen an seinem Auto als Letzter nur aus der Boxengasse gestartet war.

Norris muss seine knappe WM-Führung vor Verstappen nun auch im Grand Prix verteidigen. Das Hauptrennen findet am Sonntag (8.00 Uhr/RTL und Sky) statt. Im vergangenen Jahr hatte Verstappen den Großen Preis von China vor Norris gewonnen.