Großer Preis der USA: Ferrari-Doppelerfolg in Austin - Verstappen vor Norris

2 Harter Kampf um die vorderen Plätze in Austin. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Die Führung war Lando Norris schnell los. Aber nicht sein großer WM-Rivale Max Verstappen gewinnt das nächste US-Rennen. Diesmal dominieren die Formel-1-Autos in Rot.











Link kopiert



Austin - Formel-1-Fahrer Charles Leclerc hat den Großen Preis der USA gewonnen. Der Monegasse verwies auf dem Circuit of the Americas in Austin seinen spanischen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz. WM-Spitzenreiter Max Verstappen baute im Red Bull nach seinem Sieg im Sprintrennen am Vortag seinen Vorsprung aufgrund einer Strafe für WM-Verfolger Lando Norris weiter aus. Verstappen kam nach einem harten Kampf zunächst nur als Vierter knapp hinter Norris im McLaren ins Ziel. Wegen einer Fünf-Sekunden-Strafe wurde Verstappen jedoch noch als Dritter vor Norris gewertet.