Wegen einer Amok-Alarmauslösung hat die Polizei bei einem großen Einsatz am Dienstagmittag die Weissacher Ferdinand-Porsche-Schule in der Nußdorfer Straße durchsucht. Inzwischen ist klar, dass es sich wohl um einen Fehlalarm handelt. Wie es dazu kommen konnte, steht laut Polizei derzeit noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an.