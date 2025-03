Großer Pariser Bahnhof: Weltkriegsbombe: Züge am Pariser Gare du Nord stehen still

Weltkriegsbombe: Züge am Pariser Gare du Nord stehen still

1 In der Nähe der Gleise wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Am Pariser Gare du Nord steigen täglich Tausende Menschen in die Züge. Am Freitagmorgen nicht: Der Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hält den Verkehr auf - auch Eurostar-Züge nach London.











Link kopiert



Paris - Wegen einer Weltkriegsbombe stehen am Pariser Gare du Nord die Züge still. Die nicht explodierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei in der Nähe der Gleise gefunden worden, teilte die französische Bahngesellschaft SNCF mit. Zügen würden gestrichen und teils umgeleitet. Der beigeordnete Verkehrsminister Philippe Tabarot warnte im Sender Sud Radio, der Verkehr könne noch den gesamten Tag durcheinander sein. Sorge wegen der Bombe müsse es aber keine geben.