Großer Erfolg für Tischtennis-Team: TSV Korntal wird deutscher Meister der U 15

1 Mit Pokal und Medaillen: Chenhao Chen, Milla Pardela, Dana Haspel, Ksenija Poznic und Team-Betreuer Andreas Krenhardt (v. li.) vom TSV Korntal. Foto: privat

Der Favorit wird seiner Stellung voll und ganz gerecht: Tischtennis-Nachwuchs des TSV Korntal zeigt bei den U-15-Titelkämpfen seine Klasse und schlägt den TSV Oberstdorf im Finale.











Link kopiert



Die Bürde des Favoriten ist keine leichte zu tragen, so manche Sportler und Mannschaften sind darunter eingeknickt. Nicht so die Mädchen der U 15 des TSV Korntal. Als Favoriten gingen Milla Pardela (13) , Chenhao Chen (12) , Ksenija Poznic (12) und Dana Haspel (11) bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Chemnitz an die Platten – und sie erfüllten die hohen Erwartungen ohne Einschränkung. „Eine blitzsaubere Leistung“, freute sich Friedemann Wagner, der Abteilungsleiter des TSV.