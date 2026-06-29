Vier Jahre nach ihrem letzten Auftritt steht Serena Williams wieder auf dem Centre Court von Wimbledon. Still wurde es um die Tennis-Ikone seit ihrem Abschied 2022 aber nie: Sie wurde erneut Mutter, gründete eine Beauty-Marke, investierte in neue Projekte und tanzte beim Super Bowl.
Serena Williams (44) kehrt nach Wimbledon zurück. Vier Jahre nach ihrem bislang letzten Auftritt beim wohl wichtigsten Tennis-Turnier der Welt steht die US-Amerikanerin am Dienstag wieder auf dem Centre Court. Auftaktgegnerin ist die junge Australierin Maya Joint (20). Im Doppel tritt Williams ebenfalls an, dann neben ihrer älteren, aber nicht minder bekannten Schwester Venus (46).