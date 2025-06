Großer Auflauf an Lagune: Promi-Hochzeit in Venedig: Amazon-Gründer Bezos heiratet

Venedig - In Venedig soll an diesem Freitag die Promi-Hochzeit des Jahres über die Bühne gehen: Der US-Milliardär Jeff Bezos, Gründer des Online-Handelsriesen Amazon, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez wollen sich auf einer Insel in der Lagune das Jawort geben. Dabei sind etwa 200 Gäste, darunter viel Prominenz aus Showbusiness und Geschäftswelt wie Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio und Bill Gates.

Sowohl für den 61 Jahre alten Bezos - mit einem geschätzten Vermögen von 220 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Männer der Welt - als auch für Sánchez (55) ist es die zweite Hochzeit. Aus früheren Beziehungen haben die beiden sieben Kinder. Die Feiern ziehen sich über drei Tage. Am Donnerstagabend wurde bereits in einer alten Klosterkirche Party gemacht. Abschluss ist am Samstagabend auf einem früheren Werftgelände.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Aus Sorge vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Paar logiert in einem Luxushotel am Canal Grande. Für manche gilt eine Hochzeit in Venedig als Inbegriff der Romantik - was allerdings gerade im Sommer keineswegs garantiert ist. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad sind Tag für Tag Zehntausende Besucher in der Stadt. Die Touristenboote fahren im Minutentakt vorbei.

Die Gäste der Hochzeitsgesellschaft sind ebenfalls in Luxushotels untergebracht, darunter US-Präsidententochter Ivanka Trump, die TV-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Kris Jenner und ihre Töchter Kim und Khloé Kardashian. Auf der Einladungsliste stehen nach Medienberichten auch Barbra Streisand, Mick Jagger und Elton John. Bei der Trauung soll der Sohn des italienischen Startenors Andrea Bocelli singen, Matteo Bocelli.

Kosten von mindestens zehn Millionen US-Dollar

Die Zeremonie soll am Freitag auf San Giorgio stattfinden, einer Insel direkt gegenüber vom Markusplatz. Dort ist bereits seit Tagen der Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters hermetisch abgeriegelt. Das Hochzeitspaar und die Gäste können mit Wassertaxis dorthin gebracht werden. Angeblich hat das Paar mehr als 30 Boote reserviert. Offiziell gibt es von Bezos keine Bestätigung für den Termin. Auch vieles andere wird geheim gehalten.

Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt. Der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, bezifferte sie sogar auf 40 bis 48 Millionen Euro. Zudem sprach er von einem Imagegewinn im Milliardenwert. Gegen die Feiern gibt es bereits seit Tagen Proteste verschiedener Gruppen. Kritiker werfen Bezos vor, seinen Reichtum zur Schau zu stellen und sich mit seinem vielen Geld die Stadt kaufen zu wollen.

DiCaprio rennt zur Party in die Kirche

Zu der Party am Donnerstagabend ließen sich der Amazon-Gründer und seine künftige Frau mit einem Wassertaxi in die Klosterkirche Madonna dell'Orto im Stadtviertel Cannaregio bringen. Für die vielen Paparazzi küssten sie sich auf dem Boot. Rund um die Kirche waren Kanäle und Straßen gesperrt. Durchgelassen wurden nur die Hochzeitsgesellschaft - und Hundertschaften an Sicherheitsleuten und anderem Personal.

Sicherheitspersonal versuchte auch, die Paparazzi vor der Kirche am Fotografieren zu hindern, Hollywood-Star Leonardo DiCaprio rannte nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos sogar in die Kirche, um Fotos auszuweichen. Bezos und Sánchez hingegen winkten den Schaulustigen zu. Das Paar bat seine Gäste darum, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen Geld für die Sanierung von Venedig zu geben.

Hochzeitsgäste müssen keinen Eintritt zahlen

Die Stadt mit nicht einmal mehr 50.000 Einwohnern verdient zwar bestens am Massentourismus, leidet aber auch sehr darunter. Tagesgäste müssen deshalb an bestimmten Terminen sogar zehn Euro Eintritt zahlen, auch an diesem Wochenende wieder. Hotelgäste - so wie jetzt die Hochzeitsgesellschaft - sind davon befreit. Allerdings wird für sie eine Übernachtungssteuer fällig.