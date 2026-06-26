Großer Architekturpreis: Gleich 13 Architekturbüros aus Stuttgart nominiert für DAM Preis

14 Bauten von Stuttgarter Büros sind für den renommierten DAM-Preis 2027 nominiert, ein bekanntes Büro ist gleich zweimal vertreten. Ein Überblick.
Bemerkenswerte Projekte Stuttgarter Architekturbüros sind in der engeren Wahl des vom Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt ausgelobten DAM-Preises 2027. Eine Jury hat 107 Projekte von Architektinnen und Architekten mit Sitz in Deutschland nominiert, darunter fünf Projekte deutscher Architekten im Ausland außer Konkurrenz ausgewählt und besonders viele Projekte haben Stuttgarter Bezug. Der Preisträger wird 2027 gekürt.