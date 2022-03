1 Mit einem Großaufgebot – neben einem Hubschrauber kamen auch Drohnen zum Einsatz – hat die Polizei das Enzufer in Vaihingen/Enz abgesucht. Foto: imago images//Martin Dziadek

Eine Spaziergängerin findet auf einem Spielplatz und am Ufer der Enz Kinderschuhe. Weil sie Schlimmes befürchtet, wählt sie den Notruf. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.















Zwei Paar herrenlose Kinderschuhe am Spielplatz und am Enzufer­einstieg im Köpfwiesenweg in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) haben am Donnerstagmittag Schlimmes befürchten lassen und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Auch ein Hubschrauber sowie die Drohnengruppe aus Walheim waren deshalb im Einsatz. Verunglückte Kinder fanden die Einsatzkräfte aber nicht. Die Polizei geht nun davon aus, dass die Besitzer der Schuhe diese in den vergangenen Tagen bei frühsommerlichen Temperaturen beim Spielen ausgezogen und dort vergessen haben.

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte eine Passantin die Fußbekleidung gegen 11.40 Uhr entdeckt und daraufhin besorgt die Polizei alarmiert. Vier Streifenbesatzungen begannen sofort, den näheren Bereich abzusuchen, und überprüften auch eine Flüchtlingsunterkunft und einen Kindergarten. Die Unterstützung aus der Luft kümmerte sich um das dicht bewachsene Enz­ufer. Spuren eines Unglücks fanden die Einsatzkräfte aber auch dort nicht.