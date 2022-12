1 Feuerwehreinsatz in Tamm. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Noch einmal glimpflich ist ein Wohnungsbrand am Mittwochnachmittag in Tamm ausgegangen. Unklar ist bislang noch, warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gegen 16.30 Uhr überhaupt ausgebrochen war, die Ermittlungen dazu dauern an. Der Mann, in dessen Küche die Flammen loderten, war jedenfalls nicht daheim. Als er zurückkehrte, versuchte er zunächst das Feuer mit Wasser aus Eimern zu bekämpfen.

Die Feuerwehr ging auf Nummer Sicher und schickte ein Großaufgebot. 58 Mitglieder Wehren aus Tamm und Asperg waren im Einsatz und hatten den Brand eine gute halbe Stunde nach dem Notruf gelöscht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 12 000 Euro, verletzt wurde bei dem Feuer niemand.