Was tun, wenn in der Nähe Schüsse knallen?

Großeinsatz in Stuttgart

1 Mit Amok-Schutzausstattung sind Polizeibeamte im verdächtigen Wohnhaus unterwegs. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Ohrenzeugen lösen in Stuttgart einen Großeinsatz in einem Mehrfamilienhaus aus – die Polizei stößt auf ein streitendes Paar.









Stuttgart - Verdächtige Geräusche in der Nachbarwohnung – ist da etwa ein Einbrecher zugange? In einem Haus ist ein lautstarker Streit zu hören, bei dem es plötzlich mehrfach knallt – ist da auf jemanden geschossen worden? Immer wieder sind unfreiwillige Zeugen einer verdächtigen Szene mit der Gewissensfrage konfrontiert: Soll man den Notruf 110 wählen – oder macht man hier bloß die Pferde scheu? In der Nacht zum Dienstag ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.