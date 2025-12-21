Großeinsatz in Stuttgart: Nach Evakuierung am Hauptbahnhof – Bundespolizei ermittelt weiter

Stundenlang war der Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstagabend wegen eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt. Die S-Bahnen und Stadtbahnen waren nicht betroffen.
Nach dem stundenlangen Großeinsatz am Samstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof hält sich die Polizei weiterhin bedeckt. Zu der genauen Art des verdächtigen Gegenstandes, der die Sperrung ausgelöst und den Fernverkehr massiv beeinträchtigt hatte, will sie am Morgen danach noch keine weiteren Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage unserer Redaktion.