Der Brand einer Tiefgarage am Rotebühlplatz hält zurzeit die Feuerwehr in Atem. Anwohner hatten das Feuer kurz vor 9 Uhr gemeldet.

Stuttgart-Mitte - In der Tiefgarage eines Bürogebäudes am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr befindet sich momentan mit zwei Löschzügen und diversen Sonderfahrzeugen im Einsatz.

Wie die Feuerwehr berichtet, meldeten mehrere Anrufer kurz vor 9 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage in dem mehrgeschossigen Bürogebäude. Die Einsatzkräfte rückten an und sind zurzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Stand: 10 Uhr). Über dem Rotebühlplatz befinden sich dichte Rauchschwaden.

Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Zur Brandursache gibt es ebenfalls noch keine Hinweise.

