Isolation und Maskenpflicht Welche Coronaregeln gibt es nun noch in Baden-Württemberg?

Seit diesem Dienstag gibt es in Baden-Württemberg neue Vorgaben für die Absonderungspflichten für Corona-Infizierte. Was gilt künftig konkret für Infizierte und deren Kontaktpersonen? In welchen Praxen muss man künftig noch Maske tragen? Ein Überblick.