8 Im Milaneo ist es im Bereich der Anlieferung zu einem Brand gekommen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Im Einkaufszentrum Milaneo ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand im Bereich der Anlieferung gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Was bislang bekannt ist.











Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Brand ins Einkaufszentrum Milaneo in der Wolframstraße in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge fing eine Müllpresse Feuer.