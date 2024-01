Großeinsatz in Stuttgart: Ist die Ursache für Explosion in Wohnhaus gefunden?

6 Großeinsatz in Hedelfingen an Silvester. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Hedelfingen sind am Sonntagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Die Ermittler haben nun offenbar erste Hinweise auf eine mögliche Ursache für das Unglück.











Der Silvestertag hat für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hedelfingen nicht gut begonnen. Gegen 11.20 Uhr erschütterte eine Explosion im Obergeschoss das Gebäude. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot zu dem Haus in der Hedelfinger Straße an, sperrten die Straßen im umliegenden Bereich und holten insgesamt acht Menschen aus dem Haus. Zwei von ihnen hatten sich mutmaßlich verletzt und wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.