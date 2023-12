Großeinsatz in Stuttgart: Eritreer feiern unter Polizeischutz: „Das ist traurig“

9 In der Fest- und Versammlungshalle in Zuffenhausen trifft sich am Samstag der Eritreische Verein für Körperbehinderte. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

In Zuffenhausen treffen die Gäste einer umstrittenen Veranstaltung ein. Sie werden von einem riesigen Polizeiaufgebot geschützt. Was bisher passierte.











Die Fest- und Versammlungshalle an der Hohensteinstraße in Zuffenhausen gleicht am Samstagnachmittag einer Hochsicherheitszone. Allein im direkten Umfeld ist die Polizei mit rund 60 Einsatzfahrzeugen vorgefahren. Darunter befinden sich auch zwei Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge. Passanten bleiben verwundert stehen und fragen die Beamten, was los sei. „Heute sind Sie hier sicher“, antwortet einer und lacht.