Brand in Schreinerei hält Feuerwehr in Atem

7 In Stammheim geriet in der Nacht zum Dienstag eine Schreinerei in Flammen. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images.de

In der Nacht zum Dienstag gerät eine Schreinerei in Stammheim in Brand. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei eilt zum Ort des Geschehens. Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig. Die Einzelheiten.















In einer Schreinerei in der Straße Am Wammesknopf in Stuttgart-Stammheim ist in der Nacht zum Dienstag ein Brand ausgebrochen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten mit einem Großaufgebot zum Brandort. Obwohl sich die Brandbekämpfung als schwierig entpuppte, hatte die Feuerwehr den Brand zügig gelöscht. Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Wie die Stuttgarter Feuerwehr berichtet, waren Anwohner gegen 1.55 Uhr durch laute Geräusche geweckt geworden. Als sie nachschauten, bemerkten sie Flammen und Rauch im Bereich der Schreinerei. Die Zeugen riefen Polizei und Feuerwehr. Acht Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte ein. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus den Fenstern und Hallentoren, dichter Rauch hatte sich auch in die Nachbargebäude ausgebreitet.

Die Feuerwehr startete einen massiven Löschangriff mit mehreren Löschrohren von außen und unter Atemschutz im Inneren. Dadurch konnte der Brand auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Um zum Brandherd zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte ein Tor mit einem Trennschleifer öffnen. Das Feuer hatte die Elektroverteilung im Gebäude stark beschädigt, sodass es immer wieder zu Kurzschlüssen kam. Der Energieversorger schaltete daher den Strom des Gebäudes ab.

Gasflaschen im Gebäude durch Brand beschädigt

In der Halle befanden sich verschiedene Gasflaschen, von denen mehrere durch den Brand beschädigt wurden. Die Floriansjünger kühlten die Gasflaschen, brachten sie aus dem Gebäude und entleerten sie kontrolliert. Um 2.38 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht, die Nachlöscharbeiten und das Ablöschen von Glutnestern dauerten bis 4.45 Uhr an. Danach verblieb eine Brandwache vor Ort.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 57 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei mit sieben Streifen und einem Helikopter. Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.