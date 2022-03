5 Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Dienstag zu dem Seniorenheim in Reutlingen aus. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Beim Brand in einem Seniorenheim in Reutlingen sind in der Nacht zum Dienstag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Es gibt bereits erste Hinweise zur Brandursache.















Beim Brand in einem Seniorenheim in der Straße Unterm Georgenberg in Reutlingen sind drei Personen verletzt worden - eine von ihnen schwer. Das Feuer sei in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, woraufhin viel Rauch entstand, teilte die Polizei mit.

Kurz vor drei Uhr waren Feuerwehr und Polizei durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, war bereits ein Stockwerk in einem Gebäudeteil stark verraucht. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnte fünf pflegebedürftige Bewohner aus dem betroffenen Gebäudeteil retten und den Brand im Flur des Stockwerks löschen.

Während zwei Seniorinnen unverletzt geblieben waren und nach ärztlicher Untersuchung in einem anderen Gebäudeteil untergebracht werden konnten, wurde eine 82-Jährige durch eingeatmete Rauchgase schwer verletzt. Ein 86-Jähriger und eine 94-jährige Bewohnerin zogen sich leichte Verletzungen zu – ebenfalls durch eine Rauchgasintoxikation. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Stockwerk ist insbesondere durch den Rauchgasniederschlag derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 50.000 Euro belaufen.

Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Hinweise könnten möglicherweise auf einen technischen Defekt an einem Elektrorollstuhl im Flur als Brandursache hindeuten. Die Ermittlungen dauern an.

Im Einsatz waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit insgesamt 25 Fahrzeugen und 70 Rettungskräften sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen.