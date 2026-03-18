Ein 66-Jähriger bedroht eine Pflegekraft mit einer Schusswaffe. Ein Spezialeinsatzkommando und Verhandlungsexperten rücken an.
Schwerbewaffnete Polizisten umstellen ein Haus, ein auf das Verhandeln in Krisensituationen spezialisierter Beamte eilt heran. Im Gebäude hat sich ein offensichtlich bewaffneter Mann verschanzt. Ein Polizeibeamter greift zum Handy und startet den Versuch einer Kontaktaufnahme. Was wie eine Szene aus einem Actionfilm anmutet, hat sich so in etwa am Montagmittag im nord-westlichen Bereich des Renninger Teilorts Malmsheim abgespielt.