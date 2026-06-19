Großeinsatz in Renningen: „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“ – keine Spur vom vermissten Säugling

Großaufgebot in Renningen: Unzählige Einsatzkräfte suchen seit der Nacht nach einem drei Monate alten Säugling. Noch fehlt jede Spur.

Die Suche nach einem seit Donnerstag vermissten drei Monate alten Säugling in Renningen (Landkreis Böblingen) läuft am Freitagmorgen auf Hochtouren. Auf dem Rewe-Parkplatz in der Weil der Städter Straße, der seit den Morgenstunden abgesperrt ist, stehen um 9 Uhr mehr als 20 Einsatzfahrzeuge. Ein Hubschrauber kreist über dem Ort, Einsatzkräfte aus dem Kreis Böblingen und umliegenden Landkreisen sind angerückt, auch Suchhunde sind beteiligt.

Suche nach Säugling in Renningen – noch immer fehlt jede Spur Sie alle suchen nach dem drei Monate alten Säugling, der seit Donnerstag um 23.30 Uhr vermisst wird. „Das Stadtgebiet ist weitgehend abgesucht“, sagt ein Polizist. Noch immer fehlt jede Spur. Wo der Säugling verschwunden sein soll, will die Polizei derzeit nicht bekanntgeben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gibt es zunächst keine Auskunft.

Auch DRK und DLRG sind vor Ort, möglicherweise bereiten sich die Einsatzkräfte vor, auch zu Wasser zu gehen. Foto: Michael Bosch

Die Suche wird nun offenbar auch auf die umliegenden Gebiete ausgeweitet. Im Einsatz sind auch Zivilbeamte der Polizei sowie THW und DLRG. Möglicherweise bereiten sich die Einsatzkräfte vor, auch zu Wasser zu gehen.

Auf dem Rewe-Parkplatz fahren immer wieder Einsatzfahrzeuge weg oder kommen an, die Mitarbeiter der verschiedenen Organisationen besprechen sich. Wer kann, hält sich im Schatten auf. Bereits am Morgen ist es drückend heiß. Das Wetter mit angekündigten Temperaturen weit über 30 Grad dürfte die Suche nach dem Baby umso dringlicher machen.