Zwischen Feuerbach und dem Engelbergtunnel Laster brennt aus – Beeinträchtigungen auf A81

Auf der A81 zwischen der Anschlussstelle Feuerbach und dem Engelbergtunnel müssen Autofahrer am Mittwochmorgen mit Beeinträchtigungen rechnen. Ein Laster war in den frühen Morgenstunden in Brand geraten.