Großeinsatz in Leverkusen: Razzien nach Angriff auf Polizei bei Feier von Großfamilie

1 Die Polizei ist seit dem frühen Morgen in Leverkusen im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach einem Angriff auf Polizisten bei einer Familienfeier in Leverkusen durchsucht die Polizei mehrere Objekte. Drei mutmaßliche Rädelsführer stehen im Fokus der Ermittlungen.











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Leverkusen - Zwei Monate nach der eskalierten Feier einer Großfamilie in Leverkusen geht die Polizei mit Razzien gegen die mutmaßlichen Rädelsführer vor. Seit dem frühen Morgen werden nach dpa-Informationen mehrere Objekte durchsucht. Bei der Auseinandersetzung am Ostersonntag waren drei Polizisten zum Teil schwer verletzt worden.