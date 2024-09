1 In Konstanz fahndete die Polizei nach einem möglicherweise bewaffnetem Mann. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Am Bodensee läuft nachts ein Großeinsatz der Polizei. Es wird nach einem Mann gesucht. Später kommt die Entwarnung.











Link kopiert



Die Polizei hat in der Nacht mit einem Großaufgebot in Konstanz nach einem möglicherweise bewaffneten Mann gefahndet. Der 18-Jährige war am Donnerstagabend nach einer Auseinandersetzung in einem Hotel der Bodenseestadt mit einem E-Roller in den Schweizer Nachbarort Kreuzlingen geflüchtet, wie die Polizei berichtete.