Großeinsatz in Göppingen Drei Schwerverletzte bei Familienstreit

Von Karen Schnebeck 22. November 2018 - 09:47 Uhr

Seit die Polizei mitten in der Nacht einen Teil der Innenstadt von Göppingen abgesperrt hat und dort Spurensicherung und Kriminalpolizei zu Gange waren, brodelt die Gerüchteküche. Jetzt hat die Polizei Details zu dem Einsatz bekannt gegeben.





6 Bilder ansehen

Göppingen - Immer wieder bleiben Passanten stehen, versuchen zu erkennen, was sich hinter der Absperrung abspielt und fragen andere Passanten, ob sie wissen, was da los sei. Eine Sperrung der Göppinger Freihofstraße zwischen der Langen Straße und Kirchstraße hat in der Innenstadt großes Aufsehen erregt. Stundenlang war nur klar, dass sich wohl irgendeine Gewalttat ereignet haben musste und dass der Einsatz der Polizei und der Rettungskräfte gegen 2 Uhr in der Nacht auf Donnerstag begann. Inzwischen hat die Polizei die ersten Ermittlungen am Tatort abgeschlossen und eine Erklärung herausgegeben. Demnach waren bei einem blutigen Familiendrama drei Menschen schwer verletzt worden.

Mumaßlicher Täter soll Geschwisterpaar angegriffen haben

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei mitteilen, hatten Zeugen gegen 2 Uhr eine Auseinandersetzung in der Freihofstraße gemeldet. Als die Polizei dort eintraf, flüchtete ein Mann mit seinem Auto. Eine Polizeistreife stellte den 50-Jährigen in der Gartenstraße. Er hatte auf seiner Flucht einen Unfall verursacht, sieben Fahrzeuge beschädigt und war selbst schwer verletzt im Auto sitzengeblieben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 120 000 Euro. Die Polizisten nahmen den 50-Jährigen fest. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Am Ausgangspunkt des Geschehens, in der Freihofstraße, hatten Polizisten derweil zwei Schwerverletzte entdeckt: eine 30-jährige Frau und ihren 40-jährigen Bruder. Beide wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und der Polizei soll es in der Nacht zu einem Streit zwischen dem Geschwisterpaar und dem getrennt lebenden Ehemann der Frau gekommen sein. Im Verlauf dieses Streits soll der 50-Jährige die Geschwister angegriffen und schwer verletzt haben. Auch der mutmaßliche Angreifer soll im Verlauf der Auseinandersetzung schwere Verletzungen erlitten haben. Warum es zu dem Streit kam und was genau passiert ist, ermittelt die Polizei zurzeit noch.

Die Sperrung der Freihofstraße ist inzwischen aufgehoben.