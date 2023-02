Chemiekanister in Firma explodiert

Großeinsatz in Gerlingen

5 Bei einer Verpuffung in einem Firmengebäude in Gerlingen ist mindestens eine Person verletzt worden. Foto: STZN/Steffen Rometsch

In Gerlingen ist am Dienstagnachmittag eine Person bei einer Verpuffung verletzt worden. Laut Polizei ist ein Kanister explodiert.















Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) ausgerückt. Laut einer Polizeisprecherin war bei einer Verpuffung in einer Firma im Industriegebiet eine Person verletzt worden.

Der Vorfall soll sich gegen 12 Uhr in einem Gebäude in der Carl-Zeiss-Straße ereignet haben. Laut Sprecherin explodierte ein Kanister mit einer bisher nicht näher bekannten Chemikalie. Bei der Detonation ist eine Person im Inneren des Firmengebäudes verletzt worden.

Neben der Feuerwehr Gerlingen rückten unter anderem Beamte aus Ditzingen und Asperg zum Unfallort aus. Die Einsatzkräfte betraten das Gelände teilweise in Schutzanzügen. Ein Notarzt kümmerte sich um die verletzte Person.