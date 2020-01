9 Ein Polizist hatte vergeblich versucht den Mann vor dem Ertrinken zu retten. Foto: SDMG/ / Kohls

Nach einer groß angelegten Suchaktion im Neckar, bei der ein toter Mann geborgen wird, veröffentlicht die Polizei nun weitere Details zu dem dramatischen Einsatz in Esslingen.

Esslingen - Die Ermittlungen zu dem toten Mann, der am Montag im Neckar geborgen wurde, dauern noch an. Unterdessen hat die Polizei weitere Einzelheiten zu dem Großeinsatz und dem dramatischen Rettungsversuch eines Beamten bekannt gegeben.

Zunächst hatte eine Zeugin gegen 17.23 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass im Bereich des Alicenstegs in Esslingen eine lebende Person in der Mitte des Neckars in Richtung Stuttgart treiben würde. Laut der Polizei warfen Passanten noch einen Rettungsring ins Wasser. Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Esslingen war kurze Zeit später vor Ort und sah auf Höhe des Merkelparks die Person im Neckar treiben. Ein 24-jähriger Polizist schnappte sich sofort einen Rettungsring, sprang ins Wasser und schwamm in Richtung der männlichen Person, um diese zu retten.

Vor den Augen des Polizisten ging der 21-Jährige unter

Doch trotz seines vollen Einsatzes konnte er den Mann nicht retten. Noch bevor der Beamte ihn erreichen konnte, ging der Mann im Wasser unter. Etwa zwei Stunden später fanden Taucher des DLRG die Leiche. Die Feuerwehr Esslingen war mit 27 Einsatzkräften im Einsatz. Zudem waren mehrere Streifenwagenbesatzungen, die Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber an den Suchmaßnahmen beteiligt. Der DLRG suchte mit 28 Einsatzkräften, davon sechs Taucher, nach dem Mann, der gegen 19.50 Uhr auf Höhe des Merkelparks tot aus dem Neckar geborgen wurde.

Der Polizeibeamte wurde mit einer Unterkühlung in eine Klinik gebracht, die er zwischenzeitlich unverletzt wieder verlassen konnte.

Die Identität des Toten steht inzwischen fest. Laut der Polizei handelt es sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Esslingen. Offen ist noch, ob es ein Selbstmord war oder ein Unfall. Die Polizei kann nicht bestätigen, ob der junge Mann um Hilfe rief, wie es noch am Abend an der Unfallstelle geheißen hat. Andrea Kopp, die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, geht davon aus, dass die Ermittler im Laufe des Tages dazu weitere Erkenntnisse gewinnen werden. Zur Zeit kreist noch ein Polizeihubschrauber über dem Neckar, um weitere Spuren des jungen Mannes am Ufer zu finden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/39 90-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Dabei wäre laut den Beamten vor allem relevant, wie und wo der Mann in den Neckar gelangt ist.