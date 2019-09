5 Sowohl nachts als auch tagsüber waren Taucher an der Suche im Neckar beteiligt. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Einsatzkräfte suchen bei Esslingen nach einer Person im Neckar. Obwohl nicht sicher ist, ob es zu einem Unglück kam, wird ein Großaufgebot aufgefahren. Die Polizei erklärt, warum.

Esslingen - Noch ist bei der Suche am Montag niemand im Neckar gefunden worden. Noch ist nicht sicher, ob es wirklich zu einem Unglück am Ufer in Esslingen kam. In der Nacht auf Montag waren laut Polizeiangaben rund 30 Kräfte der Feuerwehr, des DRK, der Polizei und der DLRG mit Booten und Tauchern im Einsatz und suchten nach einem möglicherweise verunglückten Fahrradbesitzer. Am Montag lief die Suche bei Tageslicht weiter. Bis zum Mittag war laut der Polizei noch niemand gefunden worden. Gegen 13.30 Uhr beendeten die Taucher ihre Suche im Neckar.

Der Grund für die groß angelegte Aktion ist ein herrenloses Fahrrad, das Beamte einer Polizeistreife im Bereich des abschüssigen Ufers an einen Baum gelehnt entdeckt hatten. In einer Tasche am Fahrrad fanden die Beamten die Hülle einer Handsäge, in der Nähe einen angesägten Baum. Daraufhin ging die Polizei davon aus, dass dort jemand gearbeitet hatte und ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden kann.

„Wenn so etwas im Raum steht, wenn eventuell Menschenleben in Gefahr sind, fahren lieber mehr Einsatzkräfte auf, als zu wenig“, beschreibt Martin Raff vom zuständigen Polizeipräsidium in Reutlingen das Szenario. Nachts in einem Gewässer bei der aktuellen Witterung drohe schnell gesundheitliche Gefahr oder gar der Tod, so der Polizeisprecher. „Da will man sich im Nachhinein keine Vorwürfe machen müssen, dass man nicht alles getan hat. Auch wenn wir nicht sicher wissen, ob es zu einem Unglück kam, schicken wir in solchen Fällen Taucher und ein Großaufgebot raus.“