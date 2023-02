10 Die Flammen und der Rauch waren weit über Böblingens Skyline zu sehen. Foto: Feuerwehr/

Die Feuerwehr verhindert, dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergreifen. Zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. 30 Bewohner müssen vorübergehend raus. Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden.









Viel Glück im Unglück könnte man über einen Brand am frühen Samstagmorgen in der Böblinger Unterstadt sagen – Glück deshalb, weil es keine ernsthaften Verletzungen bei den mehr als 30 Hausbewohnern gab. Das Feuer ist am Samstag gegen 6.54 Uhr in einem mehrstöckigen Gebäude ausgebrochen, in dem sich das Poco-Einrichtungshaus befindet. Betroffen war eine Wohnung im Dachgeschoss. Diese wurde durch den Brand komplett zerstört, die danebenliegende Wohnung wurde stark beschädigt. In die darunterliegenden Wohnungen im fünften Obergeschoss drang Löschwasser.

Eine Person wird gerettet

Wie die Feuerwehr mitteilt, war zunächst nicht klar, ob sich noch Menschen in den Wohnungen befinden. Eine Person wurde von den Rettungskräften aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gerettet. Weitere Personen konnten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen. 30 Personen mussten den Wohnkomplex vorübergehend verlassen. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen, darunter auch eine dreiköpfige Familie mit einem einjährigen Kind, wurden von Verantwortlichen der Stadt Böblingen untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Brandlöscher bekämpften derweil das Feuer von der Drehleiter aus.

43 Helfer im Einsatz

Dank des zügigen Einsatzes, so die Feuerwehr, habe verhindert werden können, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen. Die beiden durch das Feuer direkt betroffenen Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Das Einrichtungshaus blieb unversehrt und konnte am Samstag seine Türen öffnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Böblingen und Dagersheim waren mit elf Fahrzeugen und 43 Wehrkräften, der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Während der Löscharbeiten war die Talstraße zwischen der Wolfgang-Brumme-Allee und der Sindelfinger Straße bis 8.22 Uhr voll gesperrt. red/mis