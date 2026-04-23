Großeinsatz in Böblingen: Kriminelles Netzwerk handelt mit illegal beschafften Kulturgütern

Ein international agierender Täterkreis verkaufte offenbar gezielt illegal erlangte Kulturgüter. Die wertvollen Gegenstände landeten unter anderem auch in Böblingen.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt-Baden-Württemberg führen ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Bereich der mutmaßlich organisierten Kulturgutkriminalität. Auch in Böblingen in der Poststraße wurden am Mittwoch, 22. April, Geschäftsräume durchsucht, in denen die Ermittler illegal beschaffte Kulturgüter fanden – darunter auch historische Schusswaffen.