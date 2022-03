Großeinsatz in Bietigheim-Bissingen

5 Im Hofmeister war es am Sonntag zu der Rauchentwicklung gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Im Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim-Bissingen ist es am Sonntagvormittag zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.















Link kopiert

Bietigheim-Bissingen - Wegen einer starken Rauchentwicklung beim Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist es am Sonntagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Der Einsatz dauert aktuell noch an. (Stand: 12.30 Uhr)

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei berichtet, gingen gegen 10.50 Uhr mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle ein. Zeugen berichteten von einer starken Rauchentwicklung im Möbelhaus. Die Polizei sowie die Feuerwehren aus Bietigheim, Bissingen, Ludwigsburg und Ingersheim eilten zum Hofmeister. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich momentan im Gebäude, um den Ursprung des Rauchs zu lokalisieren. Das Gebäude wurde evakuiert.

Welche Maßnahmen bezüglich des verkaufsoffenen Sonntags, der von 11 bis 18 Uhr stattfinden soll, getroffen werden, ist noch nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass das Gebäude während des Feuerwehreinsatzes nicht betreten werden kann. Zur Brandursache und zu etwaigen Verletzten können weder Polizei noch Feuerwehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas sagen.