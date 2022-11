Gas tritt in Hallenbad aus – mehrere Verletzte

Großeinsatz in Bietigheim-Bissingen

1 Im Hallenbad in Bietigheim-Bissingen ist Gas ausgetreten (Symbolbild). Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Im Hallenbad in Bietigheim-Bissingen tritt am Montagabend Gas aus. Es gibt mehrere Verletzte. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.















Link kopiert

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Montagabend in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg): Weil im dortigen Hallenbad Gas ausgetreten ist, rückten die Einsatzkräfte ins „Bad am Viadukt“ aus.

Ersten Angaben der Polizei zufolge gebe es mehrere Verletzte. Verkehrsbehinderungen um das Bad herum, gebe es indes nicht. Wie es zu dem Gasaustritt kam, kann die Polizei noch nicht sagen. Der Einsatz vor Ort laufe noch (Stand: 19.30 Uhr).

Weitere Informationen lesen Sie hier in Kürze.