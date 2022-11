Kohlenmonoxid-Austritt in Nagelstudio – Frau kollabiert

Großeinsatz in Besigheim

4 Eine Frau kollabierte in dem Nagelstudio nach dem Austritt von Kohlenmonoxid. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Rettungskräfte sind in Besigheim am Dienstagabend mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einem Nagelstudio tritt Kohlenmonoxid aus – eine Frau kollabiert und auch viele andere Menschen sind betroffen.















Eine Frau ist in einem Nagelstudio in Besigheim im Kreis Ludwigsburg kollabiert, nachdem dort Kohlenmonoxid ausgetreten war. Zwei Gebäude musste am Dienstagabend evakuiert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. 19 Menschen sind offenbar betroffen.

Wie kam es dazu?

Der Grund für den Austritt könnte ein technischer Defekt an einer Heizungstherme sein, wie ein Feuerwehr-Kommandant erklärte. Nun müsse erst mal gelüftet werden, bevor die Bewohner zurück dürften. Zwei Wohnungen sollen auch über Nacht leer bleiben. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.