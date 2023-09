1 Wespen sind laut dem Naturschutzbund Nabu Baden-Württemberg nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Foto: IMAGO/epd/IMAGO/Heike Lyding

Er wollte mit einer Zigarette Wespennester bekämpfen – mit der illegalen Aktion löst ein Mann im Zollernalbkreis einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.









Ein Mann hat wohl mit einer Zigarette versucht, mehrere Wespennester an seinem Haus in Ratshausen (Zollernalbkreis) zu bekämpfen - und dabei einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Nester gerieten am Montag nach Polizeiangaben in Brand, es gab eine enorme Rauchentwicklung.