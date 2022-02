1 Die Polizei eilte mit starken Kräften zur beruflichen Schule nach Asperg. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Wegen eines Amok-Alarms an einer beruflichen Schule in Asperg ist es am Montagmorgen zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Die Hintergründe.















Asperg - Ein Amok-Alarm an einer beruflichen Schule in der Eglosheimer Straße in Asperg (Kreis Ludwigsburg) hat am Montagmorgen zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr geführt. Der Einsatz ist aktuell noch im Gange. (Stand: 11 Uhr)

Wie die Polizei meldet, war der Alarm gegen 9.50 Uhr ausgelöst worden. Die Einsatzkräfte eilten mit einem Großaufgebot zu der beruflichen Schule und überprüften das Gebäude.

Die Beamten gehen momentan davon aus, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Alarm ist. Laut einem Sprecher der Polizei waren die Überprüfungsmaßnahmen der Einsatzkräfte gegen 11 Uhr vor dem Abschluss. „Glücklicherweise können wir eine Gefahrenlage so gut wie ausschließen“, so der Sprecher.