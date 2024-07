1 Abgesperrte Straße in einem Wohngebiet in Albstadt-Lautlingen Foto: Jannik Nölke

Nach der Gewalttat mit drei Toten in Albstadt-Lautlingen sichert die Polizei Spuren und ist auf der Suche nach dem Motiv.











Es ist Sonntagmittag. Ein Blick auf den Parkplatz beim Freizeitbad Badkap in Albstadt genügt, um zu sehen, was hier vor sich geht. Streifenwagen sind vor Ort, Rettungsfahrzeuge, Notarztwagen. Hubschrauber sind in der Umgebung in der Luft. Großeinsatz.