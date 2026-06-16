Großeinsatz geplant: Darum wird die Intensivstation der Medius Klinik Nürtingen evakuiert

Feuerwehr und Rettungsdienste proben am Samstag im Krankenhaus des Kreises Esslingen realitätsnah den Ernstfall. Es kann zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Mit Blaulicht und Martinshorn: An diesem Samstag werden in Nürtingen zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und Streifenwagen rasen. Ihr Ziel ist die Medius Klinik auf dem Säer. Kein Anlass zur Sorge, informiert die kreiseigene Krankenhausgesellschaft: Was aussehen wird wie ein echter Einsatz, ist eine großangelegte Notfallübung verschiedener Rettungsorganisationen.

Die Notfallübung spielt den Angaben zufolge eine Situation durch, „wie sie auch in der Realität eintreten könnte“: Ausgangspunkt ist ein simulierter Wasserrohrbruch auf der Intensivstation der Medius Klinik Nürtingen, die aus diesem Grund innerhalb kürzester Zeit zu evakuieren ist. Mehrere intensivbetreute Patientinnen und Patienten – darunter auch beatmete Personen – müssen in andere Bereiche des Nürtinger Krankenhauses, teils aber auch in die anderen Medius Kliniken in Kirchheim und Ostfildern-Ruit verlegt werden.

Und es kommt noch schlimmer: Im weiteren Verlauf der Übung führt der angenommene Wasserschaden zu einem technischen Defekt, der schließlich einen Brand auslöst. Dadurch wird zusätzlich auch die Evakuierung einer Normalstation erforderlich. Insgesamt müssen zahlreiche Patientinnen und Patienten, die von ehrenamtlichen Notfalldarstellern gemimt werden, unter realitätsnahen Bedingungen versorgt, transportiert und verteilt werden.

Was die Notfallübung an der Medius Klinik Nürtingen bringen soll

Bei einer so komplexen Einsatzlage müssen viele Akteure Hand in Hand arbeiten. Wie dieses Zusammenspiel zwischen den Kliniken, der Integrierten Leitstelle, den Rettungsdiensten, Feuerwehren und der Polizei unter hohem Zeitdruck funktioniert, soll trainiert werden. „Das Szenario“, heißt es in der Ankündigung, „wurde bewusst anspruchsvoll gestaltet, um Abläufe zu überprüfen und mögliche Schwachstellen zu erkennen.“

Die Medius Klinik Nürtingen auf dem Säer: Hier findet am Samstag eine große Notfallübung statt. Foto: Elke Hauptmann

Heiner Stäudle, Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin, betont: „Solche Übungen sind ein wichtiger Bestandteil der Notfallvorsorge.“ Der Testlauf unter möglichst realistischen Bedingungen diene dazu, Erkenntnisse für den Ernstfall zu gewinnen. Der verantwortliche Organisator der Übung versichert: „Es besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.“

Klinikleitung: Bevölkerung soll sich nicht beunruhigen lassen

Aufgrund der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen kann es den Angaben zufolge am Samstagvormittag zwischen 10 und 14 Uhr im Bereich des Klinikgeländes auf dem Säer zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, betroffen davon ist auch der Linienbusverkehr. Ausdrücklich weist die Klinikleitung darauf hin: Die Bevölkerung solle sich von Blaulicht, Martinshörnern und anderen Einsatzsignalen nicht beunruhigen lassen. Zugleich bittet sie darum, „den Einsatzkräften ausreichend Raum für die Durchführung der Übung zu geben“.