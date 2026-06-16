Großeinsatz geplant: Darum wird die Intensivstation der Medius Klinik Nürtingen evakuiert

Feuerwehr und Rettungsdienste proben am Samstag im Krankenhaus des Kreises Esslingen realitätsnah den Ernstfall. Es kann zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Mit Blaulicht und Martinshorn: An diesem Samstag werden in Nürtingen zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und Streifenwagen rasen. Ihr Ziel ist die Medius Klinik auf dem Säer. Kein Anlass zur Sorge, informiert die kreiseigene Krankenhausgesellschaft: Was aussehen wird wie ein echter Einsatz, ist eine großangelegte Notfallübung verschiedener Rettungsorganisationen.